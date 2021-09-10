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الاتحاد الأوروبي يحذف اليابان و5 دول أخرى من قائمة البلدان الآمنة بشأن فيروس كورونا

12:37 ص الجمعة 10 سبتمبر 2021
الاتحاد الأوروبي يحذف اليابان و5 دول أخرى من قائمة البلدان الآمنة بشأن فيروس كورونا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (أ ش أ):

أضاف الاتحاد الأوروبي اليابان وخمس دول أخرى إلى قائمة الدول غير الآمنة بشأن فيروس كورونا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس أن هذا القرار يعني أن الزوار أو الأشخاص العائدين من تلك البلدان قد يواجهون ضوابط وإجراءات أكثر صرامة مثل اختبارات فيروس كورونا أو الحجر الصحي.

وأضافت الشبكة أن المجلس الأوروبي أعلن اليوم موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على حذف اليابان، ألبانيا، أرمينيا، وأذربيجان، وبروناي، وصربيا من قائمة الدول الآمنة عند التعامل مع فيروس كورونا.

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