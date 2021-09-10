Masrawy logo white

الشرطة الإسبانية تعتقل مدير الاستخبارات العسكرية الفنزويلي السابق

12:34 ص الجمعة 10 سبتمبر 2021
الشرطة الإسبانية تعتقل مدير الاستخبارات العسكرية الفنزويلي السابق

الشرطة الإسبانية -ارشيفية

مدريد - (د ب أ):

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس إنه جرى اعتقال هوجو كارفاخال، المدير السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية في فنزويلا في مدريد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن الشرطة الإسبانية، تم اعتقال الرجل مساء اليوم الخميس في شقة صغيرة كان يختبئ بها.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه "كان يعيش منعزلا تماما، ولا يخرج أبدا أو يقترب من النافذة، وكانت تتم حمايته دائما من قبل رجال يثق فيهم".

ونشرت الشرطة مقطعا مصورا للحظة وضع رجال شرطة مدججين بالسلاح الأغلال في أيدي كارفاخال.

والجنرال الفنزويلي مطلوب تسليمه للولايات المتحدة منذ عام 2019 حيث يواجه اتهامات اتحادية بتجارة المخدرات في نيويورك وفلوريدا.

الشرطة الإسبانية إسبانيا الاستخبارات العسكرية في فنزويلا مدريد

الخبر التالى:

الاتحاد الأوروبي يحذف اليابان و5 دول أخرى من قائمة البلدان الآمنة بشأن فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أمطار في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا