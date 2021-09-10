الشرطة الإسبانية تعتقل مدير الاستخبارات العسكرية الفنزويلي السابق

مدريد - (د ب أ):

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس إنه جرى اعتقال هوجو كارفاخال، المدير السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية في فنزويلا في مدريد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن الشرطة الإسبانية، تم اعتقال الرجل مساء اليوم الخميس في شقة صغيرة كان يختبئ بها.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه "كان يعيش منعزلا تماما، ولا يخرج أبدا أو يقترب من النافذة، وكانت تتم حمايته دائما من قبل رجال يثق فيهم".

ونشرت الشرطة مقطعا مصورا للحظة وضع رجال شرطة مدججين بالسلاح الأغلال في أيدي كارفاخال.

والجنرال الفنزويلي مطلوب تسليمه للولايات المتحدة منذ عام 2019 حيث يواجه اتهامات اتحادية بتجارة المخدرات في نيويورك وفلوريدا.