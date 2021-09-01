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دراسة تؤكد مجددًا أن الكمامات تحد من انتشار كورونا

11:21 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
دراسة تؤكد مجددًا أن الكمامات تحد من انتشار كورونا

الكمامات تحد من انتشار كورونا

واشنطن - (د ب أ)
قال معدو دراسة تستند إلى مشروع بحثي ضخم في بنجلاديش إن نتائج دراستهم تقدم أفضل دليل حتى الآن على أن ارتداء الكمامات على نطاق واسع يمكن أن يحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمعات.
وتعد الدراسة، التي تعقبت أكثر من 340 ألف شخص بالغ في 600 قرية بريف بنجلاديش، هي أكبر دراسة عشوائية لدراسة فعالية الكمامات في وقف تفشي الفيروس.
وقال معدو الدراسة إن هذا يقدم دليلاً قاطعًا في العالم الحقيقي على ما يوضحه بقوة العمل المختبري وغيره من الأبحاث، وهو أن ارتداء الكمامات يمكن أن يكون له تأثير جوهري في وقف انتشار أعراض مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جايسون أبالوك، خبير الاقتصاد بجامعة ييل، والذي شارك في الدراسة، قوله في مقابلة "اعتقد أن هذا يجب أن ينهي أي نقاش علمي حول ما إذا كانت الكمامات يمكن أن تكون فعالة في مكافحة فيروس كورونا على مستوى السكان".
وأضاف أن الدراسة بمثابة "مسمار في نعش" الحجج التي تترد ضد الكمامات.

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