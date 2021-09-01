جنوب إفريقيا تؤكد عدم قدرتها على استقبال لاجئين من أفغانستان

جنوب إفريقيا - (أ ش أ)

أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا، إنها غير قادرة على استقبال اللاجئين الأفغان الذين فروا من حركة "طالبان" إلى باكستان المجاورة.

وأرجعت جنوب إفريقيا - في بيان نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء - قرارها إلى العدد الكبير من اللاجئين المقيمين بالفعل في البلاد.

وأوضح متحدث باسم إدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا أن "الحكومة ليست في وضع يمكّنها من تلبية مثل هذا الطلب وأن البلاد بها عدد كبير من اللاجئين ومشغولة بتلبية احتياجاتهم".