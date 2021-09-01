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السودان: إصابة اثنين من "الحركات المسلحة" في اشتباك مع القوات المشتركة

10:53 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
السودان: إصابة اثنين من "الحركات المسلحة" في اشتباك مع القوات المشتركة

الشرطة السودانية

السودان - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، عن إصابة اثنين من منسوبي "الحركات المسلحة" في اشتباك مع القوات المشتركة، اليوم الأربعاء في مجمع سكني في منطقة سوبا (جنوبي الخرطوم).

ذكرت وزارة الداخلية السودانية، في بيان مساء اليوم، أن مجمع رهف السكني (أحد مشاريع التأمين الاجتماعي لقوات الشرطة)، شهد منذ تاريخ 14 أكتوبر الماضي، استضافة وفود السلام لمجموعات "حركات الكفاح المسلح"، المتمثلة في "الجبهة الثالثة تمازج" و"التحالف السوداني" و"حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي" و"حركة العدل والمساواة"، لمدة شهر مساهمة من الشرطة في دعم عملية السلام، موضحة أنه بعد انقضاء فترة الاستضافة ظل العديد من أفراد "الحركات المسلحة" بالموقع، رغم إفادة رئيس المفوضية القومية للسلام الدكتور سليمان دبليو، بعدم مسؤوليتهم عن الإقامة غير القانونية.

وأوضحت الداخلية السودانية، أنه "نتجت عن ذلك أضرار كثيرة بالمجمع نتيجة لسوء الاستخدام والتخريب المتعمد إضافة للعديد من المخالفات القانونية"، منوهة بأن قوة من القوات المشتركة تحركت اليوم بقيادة مدير شرطة محلية الخرطوم، لإخلاء المجمع من "المعتدين"، وتعرضت القوة فور وصولها لإطلاق نار بكثافة من داخل المجمع.

وأشارت إلى أن القوة المشتركة "استطاعت السيطرة على الموقف وإخلاء الموقع من المعتدين بعد أن بادلتهم إطلاق النار ونتج عن ذلك إصابة إثنين من أفراد حركات الكفاح المسلح بإصابات متفاوته، وتم إسعافهما، ولا تزال القوة مرابطة بالموقع لتأمينه".

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الشرطة السودانية وزارة الداخلية السودانية الحركات المسلحة منطقة سوبا

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