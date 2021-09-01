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البيت الأبيض: لن نتسرع في الاعتراف بطالبان

10:41 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
البيت الأبيض: لن نتسرع في الاعتراف بطالبان

البيت الأبيض

وكالات

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الأربعاء، أنه ليس هناك تسرع للاعتراف بطالبان لا من الولايات المتحدة ولا من أي دولة أجرت واشنطن محادثات معها، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، إن بلادها ستستمر في إجراء محادثات مع طالبان تخدم مصالحها ومصالح حلفائها وشركائها.

وتقوم حركة طالبان باتصالات مع العديد من القوى الإقليمية، باكستان وإيران وروسيا والصين وقطر. لكن أيًا منها لم يعترف حتى الآن بالنظام الجديد في كابول وقد حذرت الولايات المتحدة من أن طالبان يجب أن "تستحق" شرعيتها.

البيت الأبيض حركة طالبان جين ساكي وزير الخارجية الأمريكية

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