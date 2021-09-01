اليابان: المواد الغريبة المكتشفة في لقاح موديرنا هي جزيئات من الفولاذ المقاوم للصدأ

اليابان - (أ ش أ)

قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن المادة الغريبة، التي عثر عليها في الدفعات التي تم تعليق استخدامها من لقاح "موديرنا" المضاد لكوفيد-١٩، تبين أنها جزيئات من الفولاذ المقاوم للصدأ "الاستانلس" اختلطت باللقاح أثناء عملية التصنيع.

ووفقًا لتحقيق أجرته شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" مصنع اللقاح وشركة الأدوية اليابانية "تاكيدا"، موزع اللقاح في اليابان، ومن المحتمل أن يكون اختلاط هذه المادة باللقاح قد نجم عن الاحتكاك بين قطعتين من هذا المعدن داخل خط الإنتاج، وهو ما تسببت به تجهيزات غير مناسبة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

ويستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ في منتجات طبية مثل صمامات القلب والمفاصل الاصطناعية.

وقالت الشركتان في بيان: "من غير المتوقع أن يؤدي حقن الجزيئات المكتشفة هذه الدفعات في اليابان إلى زيادة المخاطر الطبية"، لكنهما أشارتا إلى أن حقن هذه الجزيئات المعدنية في العضلات قد يتسبب في حدوث رد فعل موضعي.

وكانت اليابان قد علقت بالفعل جرعات اللقاح التي تنتمي لثلاث دفعات تحمل الأرقام 3004667 و 3004734 و 3004956 بعد اكتشاف مواد غريبة الشهر الماضي. وبلغ إجمالي عدد الجرعات التي تم تعليق استخدامها أكثر من 1,6 مليون جرعة.

وقالت "تاكيدا" إنها ستبدأ في استدعاء الجرعات المنتمية للدفعات الثلاث يوم غد الخميس.

وجاء تعليق الجرعات في الوقت الذي تسرع فيه اليابان وتيرة حملة التطعيم للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في أوساط الشباب حيث لا تزال معدلات تطعيمهم منخفضة.

وفي أغسطس، توفي رجلان في الثلاثينيات من العمر بعد أن تلقيا جرعة من لقاح موديرنا من إحدى الدفعات المذكورة.

وقالت الشركتان إنه لا يوجد دليل على أن الوفيات كانت مرتبطة بإعطاء اللقاح وأن العلاقة تعتبر حاليًا "مصادفة".

وبحسب بيان الشركتين، تلقى أكثر من 110 ملايين شخص في 45 دولة جرعات من لقاح موديرنا.