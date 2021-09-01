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رئيس الأركان الأمريكية: من المحتمل التعاون مع طالبان في مواجهة "داعش خراسان"‎‎

10:31 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
رئيس الأركان الأمريكية: من المحتمل التعاون مع طالبان في مواجهة "داعش خراسان"‎‎

رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك مايلي، عن احتمال تنسيق الجيش الأمريكي مع حركة طالبان في أي عمليات مكافحة إرهاب مستقبلية ضد تنظيم "داعش-خراسان" الإرهابي في أفغانستان.

وقال مايلي - خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأربعاء- "لا نعلم ما هو مستقبل طالبان، لكن يمكنني أن أخبركم عن تجربة شخصية أنها مجموعة قاسية، وسواء كانوا سيتغيرون أم لا هو أمر سنراه"، مشيرًا إلى أنه بشأن صفقات الجيش الأمريكي مع حركة طالبان في مطار كابول أو خلال العام الماضي أثناء الحرب، أنه "عليك أن تفعل ما يجب عليك فعله، وليس بالضرورة ما تريد فعله، للحد من مخاطر المهمات والقوات".

وردا على سؤال حول احتمالية تنسيق الجيش الأمريكي مع حركة طالبان ضد "داعش-خراسان"، قال مايلي: "إنه أمر محتمل".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - خلال المؤتمر الصحفي - إن قادة الجيش الأمريكي عملوا مع طالبان "حول عدد محدود جدًا من القضايا" وذلك للمساعدة في إجلاء أكبر عدد ممكن من الناس، محذرًا من من القفز إلى استنتاجات في هذا الصدد، وأنه "من الصعب توقع إلى أين سيؤدي هذا التوجه في المستقبل فيما يخص طالبان".

وأكد أوستن، أن الجيش الأمريكي "سيبذل ما في وسعه للتركيز على تنظيم داعش-خراسان الإرهابي، وفهم تلك الشبكة، واختيار وقت في المستقبل يمكن محاسبتهم على ما فعلوه".

هذا المحتوى من

Asha
مارك مايلي حركة طالبان أفغانستان داعش خراسان

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