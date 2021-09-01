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سفير فنلندا الجديد يبدأ مهام منصبه في مصر

09:22 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
سفير فنلندا الجديد يبدأ مهام منصبه في مصر

وزارة الخارجية المصرية

مصر - (أ ش أ)

سلم السفير بيكا كوسونن، اليوم الأربعاء، السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية لقطاع المراسم بوزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لفنلندا لدى جمهورية مصر العربية خلفا للاورا كانسيكاس-ديبريز التي شغلت منصب سفير فنلندا بالقاهرة خلال الفترة من أول فبراير 2017 وحتى 31 أغسطس 2021.

ونقل بيان لسفارة فنلندا بالقاهرة عن كوسونن قوله: "لقد سعدت وشرفت بهذه المهمة لأنها ستتيح لي الفرصة للتعرف على الدور الفعال التي تقوم به مصر في إفريقيا والمنطقة".

وأفاد البيان بأن كوسونن كان سفيرا لفنلندا في أفغانستان، وشغل مناصب عديدة في الخارجية الفنلندية كان من بينها: ملحقاً لقانون المعاهدات، وملحقاً للسياسيات التجارية للاتحاد الأوروبي في الأمريكتين، ومستشاراً مختصاً بالسياسة التجارية، ومؤخراً نائب المدير ورئيس قطاع العقوبات في وحدة القانون الدولي العام.

وأوضح البيان أن كوسونن كان سكرتيرا ثانيا في بعثة فنلندا إلى الناتو ثم المستشار القانوني للتمثيل الدائم لفنلندا في الاتحاد الأوروبي وعمل مستشار الوزير لشؤون الاتحاد الأوروبي في سفارة فنلندا بباريس، مشيرا إلى أن كوسونن حاصل على درجتي ماجستير في القانون، أحدهما من جامعة هلسنكي والأخرى من الأكاديمية الأوروبية للإدارة العامة في لكسمبورج.

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وزارة الخارجية المصرية بيكا كوسونن سفير فنلندا الجديد

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