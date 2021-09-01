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مسؤول روسي: ادعاءات بايدن بنجاح الانسحاب من أفغانستان "غير صحيحة"

08:51 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
مسؤول روسي: ادعاءات بايدن بنجاح الانسحاب من أفغانستان "غير صحيحة"

الرئيس الأمريكي جو بايدن

روسيا - (أ ش أ)

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، اليوم الأربعاء، إن ادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان كان نجاحا بدت غير مقنعة وكانت مجرد محاولة لتعزيز موقفه.

وأضاف سلوتسكي "تصريحات بايدن بشأن أفغانستان هي فشل ذريع تماما مثل حملة واشنطن التي استمرت 20 عاما في ذلك البلد.. بدا الزعيم الأمريكي غير مقنع للغاية.. ما قاله بدا محاولة ضعيفة لإنقاذ شعبيته.. وأشار إلى الانفجارات الأخيرة في مطار كابول التي أودت بحياة العشرات من بينهم جنود أمريكيون.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وفي الوقت نفسه، أشار سلوتسكي إلى أن بايدن كان على حق عندما قال إن عصر العمليات العسكرية التي تهدف إلى فرض تغييرات في البلدان الأخرى قد انتهى.

وقال سلوتسكي: "لا يسع المرء إلا أن يوافق على هذا.. الولايات المتحدة غير قادرة على التصرف بصفتها مدنيا، مستخدمة تعزيز الديمقراطية كغطاء، لكنها في الواقع تتدخل بفظاظة في شؤون الدول ذات السيادة".

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن إجلاء المواطنين الأمريكيين ومواطني الدول الأخرى من أفغانستان كان "نجاحا غير عادي" وأن عصر العمليات العسكرية الكبرى لإعادة تشكيل دول أخرى قد انتهى.

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جو بايدن مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أفغانستان

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