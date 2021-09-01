"أسبن" للأدوية تدخل محادثات مع شركة "جونسون" لزيادة إنتاج لقاح كورونا في أفريقيا

جوهانسبرج - (د ب أ)

تجري شركة "أسبن فارماكير" للأدوية محادثات مع شركة "جونسون آند جونسون" لزيادة إنتاج لقاحات كوفيد- 19 وتقييم ترخيص محتمل لأكبر شركة لتصنيع الأدوية في أفريقيا، وتهيئة نفسها لمزيد من التطورات في مجال التلقيح.

وتجري المناقشات في الوقت الذي يتطلع فيه الاتحادان الأفريقي والأوروبي إلى تعزيز إمدادات لقاحات فيروس كورونا إلى القارة، ويمكن أن تمتد اتفاقية حالية لشركة أسبن لتعبئة وتغليف أمبولات لقاح الشركة الأمريكية في مصنع في جنوب إفريقيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتعتمد البلاد اعتمادا كبيرا على لقاح من جرعة واحدة لأنها تتطلع إلى تلقيح أكبر عدد ممكن من سكانها البالغ عددهم 40 مليونا هذا العام. وتأتي معظم الدول في أماكن أخرى من القارة في مرتبة متأخرة فيما يتعلق بإطلاق اللقاحات، مما يزيد من خطر ظهور سلالات جديدة خطيرة.

وقالت الشركة في بيان بعد إغلاق السوق اليوم، إن شركة "أسبن" استأنفت دفع الأرباح الموزعة للمساهمين بعد توقف دام عامين. كما خفضت شركة الأدوية، ومقرها ديربان، الديون من 2ر35 مليار راند إلى 3ر16 مليار راند (1ر1 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضي.