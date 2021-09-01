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"فايزر" تبدأ مرحلة متطورة من التجارب السريرية على حبوب دوائية ضد كورونا

08:04 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
"فايزر" تبدأ مرحلة متطورة من التجارب السريرية على حبوب دوائية ضد كورونا

شركة فايزر

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت في المراحل المتأخرة من إجراء التجارب السريرية على حبوب دوائية قد تصبح علاجا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الشركة في بيان -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أنها بدأت المرحلة الثانية من ثلاث مراحل من التجارب السريرية، والتي سيشارك فيها 1140 شخصا لتجربة دواء كورونا المحتمل.

وأضافت الشركة أن العقار يمكن في النهاية استخدامه على أعداد أكبر من المرضى، لكن بشكل أساسي سيكون موجه لعلاج حالات كوفيد-19 غير المصابة بالأعراض القوية، لافتة إلى أنه خلال شهر يوليو الماضي تم بدء إجراء تجارب الدواء نفسه على الأشخاص الذين يعتبروا عرضة للإصابة بأعراض قوية من فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا، إن "النجاح ضد كوفيد-19 من المرجح أن يتطلب كلا اللقاحات والأدوية.. ونحن سعداء لنعلن أننا بدأنا المرحلة لدراسة الدواء الفموي المرشح المصمم خصيصا لمكافحة فيروس كورونا لدى المصابين البالغين ولا يعانوا من أعراض قوية".

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