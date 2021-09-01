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"الصحة العالمية" تصنف سلالة "مو" من كورونا بـ"المثيرة للاهتمام"‎‎

07:25 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
"الصحة العالمية" تصنف سلالة "مو" من كورونا بـ"المثيرة للاهتمام"‎‎

"الصحة العالمية" تصنف سلالة "مو" من كورونا بـ"المث

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تصنيف سلالة "مو" من فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) التي تم رصدها للمرة الأولى في كولومبيا خلال يناير 2021، في فئة "مثير للاهتمام".

وذكرت المنظمة الدولية -في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أنه تم تصنيف "سلالة "مو" كسلالة مثيرة للاهتمام التي لها بعض التحولات ينبغي دراستها لأثرها المحتمل على مناعة الإنسان".

وأضافت أن البيانات التي تم مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن المناعة التي يطورها جسم الإنسان بعد إصابته بفيروس "كورونا" أو التلقيح ضده قد لا تكون قوية بشكل كاف لتصد سلالة "مو"، مؤكدة أن المنظمة في حاجة لمزيد من الأبحاث لتأكيد تلك النتائج.

وأوضحت المنظمة أن "سلالة مو لديها مجموعة من التحولات "عن الفيروس الأصلي" تشير إلى خصائصها التي من المحتمل أن تساعدها في الهروب من النظام المناعي لجسم الإنسان".

وأشارت المنظمة إلى أن البيانات الأولية أظهرت قدرة السلالة على تحييد أمصال النقاهة واللقاح، لكن ينبغي تأكيد تلك النتائج بالمزيد من الدراسات.

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