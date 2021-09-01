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التحالف يعترض طائرة مسيرة مفخخة رابعة بالأجواء اليمنية

07:21 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
التحالف يعترض طائرة مسيرة مفخخة رابعة بالأجواء اليمنية

طائرة مُسيرة مفخخة

السعودية - (أ ش أ)

اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء طائرة مسيرة مفخخة رابعة في الأجواء اليمنية.

وقال التحالف حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) نحن "نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين، والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن صباح اليوم إن قوات التحالف اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، مشيرا إلى التصعيد العدائي من جانب ميليشيات الحوثي الإرهابية ومحاولاتها لاستهداف المدنيين.

هذا المحتوى من

Asha
طائرة مسيرة مفخخة تحالف دعم الشرعية اليمن

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