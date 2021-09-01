"غنائم عسكرية".. طالبان تحتفل بنصرها بعرض آليات وعربات أمريكية



كابول - (بي بي سي)

نظمت حركة طالبان اليوم الأربعاء عرضًا في شوارع مدينة قندهار للآليات والعربات العسكرية الأمريكية التي استولت عليها بعد مغادرة كامل القوات الأمريكية لأفغانستان.

وقاد مقاتلو طالبان المركبات المدرعة الأمريكية في شوارع المدينة احتفالا بالنصر ورحيل القوات الأمريكية وعودة طالبان إلى السلطة بعد عشرين عامًا، كما ذكرت تقارير أن طائرات الهليكوبتر كانت تحلق في سماء المنطقة.

ويجتمع قادة طالبان في قندهار بجنوب أفغانستان لبحث تشكيل حكومة جديدة من المتوقع الإعلان في غضون اليومين المقبلين.

وقال شير عباس ستانيكزاي، المتحدث باسم طالبان من قطر اليوم لبي بي سي إن الحكومة ستكون شاملة لكافة المجموعات العرقية في أفغانستان، وسيظل للمرأة دور فيها، وإن ليس على المستوى الوزاري. وسيكون على الحكومة الجديدة مواجهة تحديات هائلة مع الاقتصاد المتدهور والحالة المتردية للخدمات العامة التي أصبحت على وشك الانهيار