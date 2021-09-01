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مجموعة حقوقية باكستانية مناهضة لطالبان تعلن تأسيس حزب سياسي

06:57 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
مجموعة حقوقية باكستانية مناهضة لطالبان تعلن تأسيس حزب سياسي

باكستان

إسلام أباد - (د ب أ)

أعلنت جماعة حقوقية باكستانية برزت مباشرة في عام 2018 لشجبها علاقة مزعومة بين الجيش والمسلحين الإسلاميين، تحولها إلى حزب سياسي.

وقالت قيادات شابة في حركة "بشتون تحفظ"، اليوم الأربعاء، إنهم شرعوا في تأسيس حزب سياسي جديد يسمى الحركة الوطنية الديمقراطية.

ودعت القيادات الشابة إلى ديمقراطية علمانية اتحادية في باكستان في مراسم بمناسبة تأسيس الحزب، في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد.

وكان حزب الحركة الوطنية الديمقراطية أول كيان سياسي في المنطقة ينشأ من المشاعر المعادية لطالبان، بعد أسابيع من سيطرة الأخيرة على أفغانستان.

وقد تم اختيار محسن دوار، وهو نائب بالبرلمان الاتحادي ومن أشد معارضي دعم الجيش المزعوم للمسلحين الإسلاميين بما في ذلك حركة طالبان الأفغانية، ليكون كبير منظمي الحزب.

وقال دوار خلال المراسم "سيستمر نضالنا من أجل الحقوق والمساواة والتفوق المدني من منصة مختلفة".

واتهمت أجهزة استخبارات غربية ونشطاء حقوقيون ووسائل إعلام ومجموعات حملات وكالة الاستخبارات الباكستانية بدعم حركة طالبان الأفغانية التي سيطرت على أفغانستان منذ أكثر من أسبوعين.

طالبان افغانستان باكستان الجماعات الحقوقية

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