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لافروف: موقف روسيا وأمريكا في محادثات الحد من الأسلحة "على طرفي نقيض"

06:52 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
لافروف: موقف روسيا وأمريكا في محادثات الحد من الأسلحة "على طرفي نقيض"

سيرجي لافروف

موسكو - (د ب أ)


قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن بلاده والولايات المتحدة على "طرفي نقيض" فيما يتعلق بالمباحثات الخاصة بالتوصل لاتفاقية جديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لافروف قوله اليوم أمام طلاب "معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية"، إنه على الرغم من ذلك، فإن الطرفين قريبان من التوصل إلى صيغة لاستمرار المحادثات.

والتزم الرئيسان الأمريكي، جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، خلال قمتهما بمدينة جنيف السويسرية خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، بالتمسك بالحوار فيما يتعلق باتفاقية تهدف للحد من ترسانتي الأسلحة الاستراتيجية لدى بلديهما.

وكان ضمن أولى الخطوات التي اتخذها بايدن عقب توليه مهام منصبه في البيت الأبيض، تمديد العمل بـ"معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية" (نيو ستارت) بين واشنطن وموسكو، والتي انتهى العمل بها في شباط/فبراير الماضي، لمدة خمس سنوات حتى عام 2026.

يشار إلى أن المحادثات بشأن معاهدات الحد من الأسلحة تستغرق سنوات.

وأجرت الولايات المتحدة وروسيا الجولة الأولى من المحادثات بشأن الاتفاقية الجديدة في شهر تموز/يوليو الماضي، ومن المقرر عقد لقاء جديد الشهر الجاري.

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة الأسلحة الاستراتيجية

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