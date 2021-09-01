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السودان: البرهان يبحث مع وفد من "وحدة الحرية والتغيير" خطط التحالف

06:51 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
السودان: البرهان يبحث مع وفد من "وحدة الحرية والتغيير" خطط التحالف

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

السودان - (أ ش أ)

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مع وفد من "تحالف وحدة الحرية والتغيير"، برئاسة فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي، برامج وخطط التحالف للمرحلة الحالية والمرحلة المقبلة.

وقال برمة ناصر - في تصريح عقب اللقاء - إنه تم تبادل الأفكار حول الأوضاع العامة في البلاد وقضايا التحالف، لافتا إلى أنه تم التوصل لرؤية مشتركة حول وحدة الصف السوداني للتصدي لقضايا الوطن وتحقيق إجماع وطني يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني.

وأوضح أن اللقاء تناول الوضع الراهن في السودان وأكد على أهمية العمل المشترك والقيام بزيارات للولايات للوقوف على مشاكل المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

وأضاف أن اللقاء أكد أيضاََ على ضرورة التوحد من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية واستكمال مهامها وصولاَ للانتخابات الحرة والنزيهة التي تمكن الشعب من اختيار من يحكمه.

هذا المحتوى من

عبد الفتاح البرهان السودان تحالف وحدة الحرية والتغيير

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