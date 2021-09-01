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الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك

06:20 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك

أنهار الديك

مصر - (أ ش أ)

حمل السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، سلطات الإحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك ومولودها المرتقب، داعيا منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في دول العالم لتنسيق ومضاعفة جهودها وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي.

وقال السفير أبو علي - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إن "الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة كبار السن والمرضى والنساء وأمهات الأطفال، وبالذات مأساة الأسيرة أنهار الديك التي أوشكت على وضع مولودها خلال عدة أيام في سجون الاحتلال في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة، الأمر الذي يتنافى كليا مع القيم الإنسانية والمبادئ والقواعد القانونية لحقوق الانسان".

كما دعا إلى ضرورة أن تتحمل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل مسؤوليتها والعمل على سرعة إطلاق سراح الأسيرة الديك لتتمكن من وضع مولودها خارج زنازين الاحتلال الإسرائيلي، امتثالا لأبسط معايير حقوق الانسان، والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحها وجميع السجينات، خاصة الأمهات منهن.

هذا المحتوى من

أنهار الديك الانتهاكات الاسرائيلية الاحتلال الاسرائيلي جامعة الدول العربية

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