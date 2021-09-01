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مسلحون يختطفون أكثر من 100 طالب ومدرس في شمال غرب نيجيريا

06:14 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
مسلحون يختطفون أكثر من 100 طالب ومدرس في شمال غرب نيجيريا

مسلحون يختطفون أكثر من 100 طالب ومدرس

نيجيريا - (أ ش أ)

اختطف مسلحون أكثر من 100 طالب ومدرس بمدرسة ثانوية حكومية في ولاية زامفارا الواقعة شمال غرب نيجيريا.

ونقل موقع "تريبيون أونلاين" الإخباري النيجيري اليوم الأربعاء، عن شاهد عيان طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن المسلحين اقتحموا مبنى المدرسة صباح اليوم في أثناء اليوم الدراسي، وبدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي واختطفوا أكثر من 100 طالب وعشرات المدرسين.

وأضاف الشاهد "لا يمكننا التأكد من عدد الطلاب الذكور والإناث ومعلميهم الذين تم اختطافهم أثناء الهجوم، لكننا رأينا أكثر من 100 طالب، وبعض معلميهم يقتادهم المسلحون إلى وجهة غير معروفة".

وأشار الموقع الإخباري إلى أن الشرطة وحكومة الولاية لم تؤكدان وقوع الحادث حتى وقت كتابة التقرير.

كانت حوادث اختطاف الطلاب قد تكررت في ولايات نيجيرية مختلفة في الآونة الأخيرة وغالبًا ما يكون ذلك بدافع الحصول على الفدية.

هذا المحتوى من

اختطاف معلمين نيجيريا الجماعات المسلحة ولاية زامفارا

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