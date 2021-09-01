رئيس البرلمان اللبناني: آمل في إنجاز الحكومة اللبنانية في القريب العاجل

بيروت - (د ب أ)

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأربعاء عن أمله في "إنجاز حكومة في القريب العاجل"، مشددًا على "الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها".

وطالب بري ، خلال استقباله اليوم وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور كريستوفر مورفي ، بـ "ضرورة حصول لبنان على استثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد والتصدير عبر حدوده البرية مع الشقيقة سورية بما يساعده في حل الكثير من الأزمات الاجتماعية والحياتية الضاغطة على الشعب اللبناني".

وعن السياسة الأمريكية في المنطقة،أكد بري على "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وضرورة عدم إبقاء إسرائيل استثناء وإلزامها بتنفيذ القرارات الدولية خاصة القرار الأممي 1701".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" جرى خلال اللقاء، الذي تم في مقر عين التينة بحضور السيناتور ريتشارد بلو منثل، والسيناتور كريستوفر فان وهولاند وتوماس اوسوف وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شيا، عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.