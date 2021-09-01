السودان: توقيف مسلحين اشتبكوا مع قوات الأمن في الخرطوم

الخرطوم - أ ش أ

أعلنت قوات الشرطة السودانية، توقيف مسلحين أطلقوا النار على قوات الأمن في منطقة سوبا بالخرطوم.

وقالت قوات الشرطة السودانية - في بيان اليوم الأربعاء - إن القوات المشتركة، المكونة من الشرطة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز الأمن، انتشرت صباح اليوم في منطقة سوبا لمحاربة "المنفلتين" وإزالة الظواهر السلبية ودك أوكار الجريمة.

وأضافت: "عند التنفيذ تعرضت القوة لاطلاق الرصاص من بعض المنفلتين بمجمع رهف في سوبا وتمت السيطرة عليهم وتوقيفهم".

وتشكلت القوة المشتركة بموجب قرار مجلس الأمن والدفاع لحسم الانفلاتات ومحاربة الجريمة وبسط الأمن والاستقرار بالمجتمع.