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وزير خارجية إسرائيل: الانسحاب من أفغانستان قرار صحيح بالطريقة الخطأ

03:50 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
وزير خارجية إسرائيل: الانسحاب من أفغانستان قرار صحيح بالطريقة الخطأ

يائير لابيد

تل أبيب - (د ب أ):

علق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بالقول إنه "لم يحدث بالطريقة التي كان من المفترض أن يحدث بها".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول في إيجاز لـ"رابطة الصحافة الأجنبية" :"ربما كان هذا هو القرار الصحيح الذي ربما لم يتم تنفيذه بالطريقة الصحيحة".

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