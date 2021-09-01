وزير خارجية إسرائيل: الانسحاب من أفغانستان قرار صحيح بالطريقة الخطأ

تل أبيب - (د ب أ):

علق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بالقول إنه "لم يحدث بالطريقة التي كان من المفترض أن يحدث بها".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول في إيجاز لـ"رابطة الصحافة الأجنبية" :"ربما كان هذا هو القرار الصحيح الذي ربما لم يتم تنفيذه بالطريقة الصحيحة".