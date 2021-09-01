بعد قرار السعودية.. نقل مقرات "العربية" و"الحدث" من دبي إلى الرياض

(وكالات):

بدأت القنوات الإخبارية السعودية نقل مقراتها الرئيسية وبشكل تدريجي من دبي إلى الرياض، وذلك بموجب قرار السعودية إيقاف التعاقد مع كافة الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية التي لديها مقرات في المنطقة خارج أراضي المملكة، بهدف تحويل المملكة إلى "مقرا للشركات العالمية".

وتم إخبار العاملين في قناتي "العربية" والحدث" التابعتان لمجموعة "أم بي سي" المملوكة للأمير محمد بن سلمان، بخطط الانتقال التدريجية إلى الرياض من دبي يوم الاثنين، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وصرح عدد من الصحفيين العاملين، دون الكشف عن هوياتهم بأن عملية الانتقال ستتم على 3 مراحل: ستبدأ بربط استوديوهات الرياض، بتلك الموجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي في دبي، أما الثانية زيادة البث من الرياض ليصل إلى 12 ساعة يومية وبحلول أوائل يناير، ثم أخيرا الانتقال والبث الكامل من السعودية.

تضم مجموعة “أم بي سي" التي تأسست في بريطانيا في التسعينيات عددا من القنوات التلفزيونية وإذاعة، إضافة لعشرات من المواقع الالكترونية التي تتخذ من مدينة الإعلام في دبي مقرا لها. وقال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة أم بي سي، إن خطط الانتقال إلى الرياض التي تم الإعلان عنها العام الماضي، "تسير في الاتجاه الصحيح".

وقال نبيل الخطيب مدير عام "الشرق نيوز" لوكالة بلومبرج أن المقر الرئيسي للقناة كان في الرياض منذ انطلاقها.

وأضاف الخطيب: "نخطط منذ فترة طويلة بتوسيع العمليات في الرياض، لكن تطوير مقر جديد قد تأخر بسبب جائحة كوفيد-19."

وقررت السعودية العام الماضي، إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة السعودية، بدءا من مطلع العام 2024.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية اقترحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وخصص ميزانية بلغت 800 مليار دولار تهدف إلى مضاعفة الاقتصاد السعودي وجعله مركزا عالميا إضافة لتوفير فرص عمل للسعوديين. ويثير قرار النقل مخاوف على التبعات الاقتصادية لمدينة دبي الإعلامية.