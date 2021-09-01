المركزي الإثيوبي يتخذ مجموعة من التدابير الجديدة للسيطرة على ارتفاع التضخم

أديس أبابا - (د ب أ):

ضاعف البنك المركزي الإثيوبي الاحتياطي القانوني الإلزامي للمصارف التجارية، كما رفع نسبة العملات الأجنبية التي يتعين عليها تحويلها إلى البنك المركزي، وذلك في مسعى لكبح جماح التضخم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فيكادو ديجافي، نائب محافظ "البنك الوطني الإثيوبي" المسؤول عن السياسة النقدية وكبير الاقتصاديين فيه، القول إنه اعتبارا من اليوم، الأول من سبتمبر، سيرتفع الاحتياطي الإلزامي إلى 10% .

وأضاف أن البنوك ستكون أيضا مطالَبة بتحويل 50% مما بحوزتها من النقد الأجنبي إلى البنك المركزي، مقابل 30% في السابق.

ويعمل البنك على تعديل سياساته لتخفيض التضخم الذي وصل إلى 4ر26% في يوليو، وهو أعلى معدل منذ ما يقرب من عقد.

وأوضح فيكادو أن "الإجراءات الجديدة تهدف إلى تقليل الأموال المتداولة في الاقتصاد".

ويخطط البنك المركزي لمنح المصارف ما يعادل الأموال التي تحولها له بالعملات الأجنبية ولكن بالعملة المحلية.