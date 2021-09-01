الأمم المتحدة تُخصص 10 ملايين دولار لتوفير الوقود في لبنان

نيويورك - أ ش أ

خصصت الأمم المتحدة عشرة ملايين دولار من أجل شراء الوقود لمستشفيات ومحطات مياه في لبنان.

وقال الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيث ـ حسبما أفادت قناة (فرنسا 24) اليوم الأربعاء ـ إن "الشح في الوقود والكهرباء يهدد خدمات الصحة والمياه الأساسية في كامل لبنان، ما يضع آلاف العائلات في خطر مواجهة أزمة إنسانية ، وبناء عليه ستخصص الأمم المتحدة ستة ملايين دولار لمساعدة 65 مستشفى في لبنان ، كما تم رصد 4 ملايين لتأمين الوقود لضمان استمرارية الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي.

وتنعكس أزمة المحروقات التي يشهدها لبنان منذ أشهر على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.