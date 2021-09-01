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بابا الفاتيكان ينسب اقتباسا لبوتين عن أفغانستان إلى ميركل

01:07 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
بابا الفاتيكان ينسب اقتباسا لبوتين عن أفغانستان إلى ميركل

البابا فرنسيس

روما - (د ب أ):

نسب بابا الفاتيكان فرنسيس انتقادا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سياسة تدخل الغرب في أفغانستان إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن طريق الخطأ.

ووصف الحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية ميركل بأنها واحدة من "الشخصيات الكبرى في السياسة الدولية"، ثم نسب إليها هذه العبارة: "من الضروري إنهاء السياسات غير المسؤولة للتدخل الخارجي وبناء الديمقراطية في بلدان أخرى وسط تجاهل تقاليد للشعوب".

ورغم أن ميركل أكدت في خضم الجدل حول تطورات الأوضاع في أفغانستان أيضا على ضرورة إجراء مشاورات دولية ودراسة الأمر على نحو جيد مستقبلا فيما يتعلق بالمشاركة في مهام خارجية، فإن الاقتباس الذي أدلى به البابا هو موقف بوتين، الذي اتهم الغرب منذ فترة طويلة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأشاد البابا في مقابلة بثتها محطة "كوب" الإذاعية الإسبانية اليوم الأربعاء بـ "حكمة" كلمات "هذه المرأة" خلال زيارتها لموسكو قبل أسبوع ونصف. ولم يرد الفاتيكان حتى الآن على استفسار حول تصريح البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 84 عاما.

وهذه هي المقابلة الأولى لفرنسيس بعد إقامته في مستوصف "أجوستينو جيميلي" في روما في بداية يوليو الماضي. وقام الأطباء بإزالة جزء من أمعائه خلال تدخل جراحي مخطط له، لأنه كان يعاني من مرض يمكن أن يسبب ألما شديدا في البطن في بعض الأحيان.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أفغانستان ميركل بوتين

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