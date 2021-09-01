نيوزيلندا تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ولينجتون - أ ش أ:

سجلت السلطات الصحية في نيوزيلندا 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالبلاد منذ بداية الجائحة إلى 3 آلاف و288 حالة.

وذكر تليفزيون نيوزيلندا اليوم الأربعاء أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 32 شخصا بينهم 8 يرقدون في حالات حرجة.