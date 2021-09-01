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نيوزيلندا تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

08:46 ص الأربعاء 01 سبتمبر 2021
نيوزيلندا تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

ولينجتون - أ ش أ:

سجلت السلطات الصحية في نيوزيلندا 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالبلاد منذ بداية الجائحة إلى 3 آلاف و288 حالة.

وذكر تليفزيون نيوزيلندا اليوم الأربعاء أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 32 شخصا بينهم 8 يرقدون في حالات حرجة.

هذا المحتوى من

Asha
نيوزيلندا فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

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