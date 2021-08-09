سفارة روسيا بالقاهرة: محافظة جنوب سيناء تعد منطقة سياحية كبيرة

القاهرة - (أ ش أ):

أكد سفير روسيا بالقاهرة جورجي بوريسينكو، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة على قوة صداقة الشعبين الروسي والمصري التاريخية، وعلى حرصهما بتعزيز الاتصالات بينهما.

وقال بوريسينكو - في بيان لسفارة روسيا بالقاهرة نشر على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم الإثنين - إن استعادة الرحلات المباشرة من المدن الروسية إلى شرم الشيخ بدءا من اليوم سيساعد على تحقيق هذا الهدف، مؤكدا أن محافظة جنوب سيناء تعد منطقة سياحية كبيرة تقع فيها العديد من المنتجعات البحرية الرائعة والمعالم الثقافية والتاريخية الشهيرة.

وأشار بوريسينكو إلى أهمية محافظة جنوب سيناء، نظرا لتطورها الاقتصادي النشيط، لافتا إلى وجود آفاق كبيرة للتعاون التجاري والاستثماري بين مصر وروسيا.