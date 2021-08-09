وزير الخارجية الألماني يلتقي نظيره البحريني في برلين الأربعاء المقبل

برلين - (أ ش أ):

يلتقي وزير الخارجية الألماني هيكو ماس مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني الأربعاء المقبل بمقر الخارجية الألمانية بالعاصمة برلين.

وأضاف الوزير الألماني، في بيان اليوم الإثنين، أن المباحثات سوف تتركز على القضايا الاقليمية والعلاقة بين البحرين وإسرائيل فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.