Masrawy logo white

وزير الخارجية الألماني يلتقي نظيره البحريني في برلين الأربعاء المقبل

10:46 م الإثنين 09 أغسطس 2021
وزير الخارجية الألماني يلتقي نظيره البحريني في برلين الأربعاء المقبل

وزير الخارجية الألماني هيكو ماس

برلين - (أ ش أ):

يلتقي وزير الخارجية الألماني هيكو ماس مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني الأربعاء المقبل بمقر الخارجية الألمانية بالعاصمة برلين.

وأضاف الوزير الألماني، في بيان اليوم الإثنين، أن المباحثات سوف تتركز على القضايا الاقليمية والعلاقة بين البحرين وإسرائيل فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

هذا المحتوى من

هيكو ماس وزير الخارجية الألماني وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني برلين

الخبر التالى:

وزير إسرائيلي يكشف عن اتصالات مع دول خليجية من بينها السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
65

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

402

متعافون اليوم

284706

إجمالي الإصابات

16575

إجمالي الوفيات

233227

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أجواء شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا