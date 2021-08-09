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لبنان يسجل 751 إصابة جديدة بكورونا ويصل للمستوى الرابع من التفشي المجتمعي

10:37 م الإثنين 09 أغسطس 2021
لبنان يسجل 751 إصابة جديدة بكورونا ويصل للمستوى الرابع من التفشي المجتمعي

الحجر الصحي في لبنان

بيروت - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة العامة اللبنانية 751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 730 مقيما و21 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 572401 حالة.

وأعلنت الوزارة -في تقريرها اليوم الاثنين- تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7948 حالة، فيما رفعت الوزارة مستوى التفشي المجتمعي للمستوى الرابع، وذلك بعد أن ظلت لأسابيع في المستوى الثالث، وذلك رغم تراجع عدد الإصابات اليوم عن يوم أمس الذي سجلت فيه البلاد 1552 إصابة، إلا أن الأعداد عادة ما تقل في عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية لتعلن كاملة في أول يوم عمل.

وتلقى 451 مواطنا في لبنان الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس، فيما تلقى 586 مواطنا الجرعة الثانية.

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لبنان فيروس كورونا وزارة الصحة العامة اللبنانية

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