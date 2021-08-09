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الرئاسة العراقية تنفي أنباء عن رفض الرئيس لإجراء الانتخابات في موعدها

08:20 م الإثنين 09 أغسطس 2021
الرئاسة العراقية تنفي أنباء عن رفض الرئيس لإجراء الانتخابات في موعدها

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد - (أ ش أ):

نفت رئاسة الجمهورية العراقية ما تردد من أبناء بشأن إبلاغ الرئيس العراقي برهم صالح للكتل السياسية رفضه إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في نوفمبر المقبل.

وقال مصدر برئاسة الجمهورية العراقية - في تصريحات اليوم الإثنين أوردته الوكالة الوطنية العراقية - إن الخبر غير صحيح، مشيرا إلى أن الرئيس العراقي كان وما زال من أشد الحريصين على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في نوفمبر المقبل، ويؤكد على ذلك في لقاءاته مع القوى والكتل والأحزاب السياسية العراقية.

هذا المحتوى من

برهم صالح العراق بغداد الوكالة الوطنية العراقية

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