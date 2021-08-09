رئيس وزراء لبنان يدخل حجرا صحيا بعد مخالطته مصابا بكورونا

بيروت - (أ ش أ):

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب التزامه بحجر صحي بعد مخالطته لشخص تبين فيما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، بأن دياب ألغى جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر عقب لقائه بشخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا.. مؤكدا أن دياب سيعود إلى متابعة أعماله بعد إجراء فحص (pcr) صباح يوم الجمعة المقبل، والتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

وارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة مع انتشار متحور (دلتا) مطلع شهر يوليو الماضي.