الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية البحريني

وكالات:

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، ظهر اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني الذي كان محملاً برسالة شفوية موجهة إلى رئيس الدولة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وتوجه الرئيس التونسي- وفقًا لبيان الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"- بجزيل الشكر لمملكة البحرين، قيادةً وشعبًا، على وقوفها مع تونس وتضامنها معها في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به.

وأكد على أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى وضع حد للعبث بالدولة ومقدراتها، وتحمل المسؤولية؛ فلم يعد بالإمكان أن تتواصل الأوضاع كما كانت عليه.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البحريني عن وقوف بلاده، قيادة وشعبا، إلى جانب تونس ومساندتها لقرارات الرئيس التونسي وثقتها بقدرته على قيادة تونس بحكمة وكفاءة واتخاذ القرارات المناسبة لفائدة الشعب التونسي لتجاوز هذه الفترة الصعبة.

كما أفاد بأن البحرين تعتبر ما حدث في تونس أمرًا سياديًا لا يحق لأي جهة التدخل فيه، وتدعو المجموعة الدولية إلى مواصلة دعم تونس والتضامن معها لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والصحية التي تواجهها.