الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية شمالي مالي

الجزائر- (د ب أ):

أدانت الجزائر بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت، أمس الأحد، ثلاث مناطق شمالي مالي قرب الحدود مع النيجر، وخلفت عشرات الضحايا الأبرياء، مجددة تضامنها مع الحكومة والشعب المالي ومساندتهما في مكافحتهما للإرهاب الأعمى.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الاثنين: "هذا الاعتداء الجديد يبرز مرة أخرى ضرورة تعبئة جميع الوسائل وتضافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل القضاء على هذه الآفة التي تهدد أمن واستقرار وتنمية بلدان منطقة الساحل-الصحراوي وجميع القارة الأفريقية".

وأضاف الوزارة: "أضحى من الضروري أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للاتحاد الأفريقي وفي إطار التضامن المتزايد والالتزام المدعم للبلدان الأعضاء فيه وضمن التعاون مع بقية المجتمع الدولي، إيجاد دوافع لتعزيز فعالية إجراءات الوقاية من الإرهاب والقضاء عليه سواء من حيث المظاهر أو الأسباب".

يذكر أن حوالي خمسين مدنيًا لقوا حتفهم أمس الأحد شمال مالي، خلال اعتداءات إرهابية استهدفت ثلاث مناطق مجاورة وقريبة من الحدود مع النيجر حسب حصيلة أولية للسلطات.

وأشارت وثيقة لمحافظة الشرطة المحلية، أن 51 شخصًا قتلوا في اعتداءات متزامنة استهدفت قرى كارو وواتاجونا وداووتيجفت بمنطقة جاو. كما تم تخريب المنازل وإضرام النار فيها إضافة إلى الاستحواذ على الماشية.