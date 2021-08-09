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الأردن يسجل 929 إصابة و8 حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

06:20 م الإثنين 09 أغسطس 2021
الأردن يسجل 929 إصابة و8 حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الأردن

عمان - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة الأردنية 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 778 ألفا و93 حالة. وأوضحت الوزارة - في بيان، اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 1213 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 755 ألفا و979 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و135حالة.

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الأردن فيروس كورونا وفيات كورونا

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402

متعافون اليوم

284706

إجمالي الإصابات

16575

إجمالي الوفيات

233227

إجمالي المتعافين

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