الأردن يسجل 929 إصابة و8 حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
عمان - (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة الأردنية 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 778 ألفا و93 حالة. وأوضحت الوزارة - في بيان، اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 1213 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 755 ألفا و979 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و135حالة.
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