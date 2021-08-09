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الخرطوم تدعو فصائل الحركة الشعبية بجنوب السودان لوقف القتال فوراً

05:43 م الإثنين 09 أغسطس 2021
الخرطوم تدعو فصائل الحركة الشعبية بجنوب السودان لوقف القتال فوراً

مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية

الخرطوم - أ ش أ

دعت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، فصائل الحركة الشعبية في المعارضة بجمهورية جنوب السودان، إلى وقف القتال فورا.

وترأست المهدي، اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الوزاري الطارئ لدول الإيجاد للتباحث حول تطورات الأزمة بين فصائل الحركة الشعبية في المعارضة بجمهورية جنوب السودان.

وشكرت وزيرة خارجية السودان، وزراء خارجية دول الإيجاد والشركاء الدوليين من الترويكا (النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، على حرصهم واهتمامهم بسلام واستقرار الإقليم وتفعيل دور الإيجاد الريادي في حل أزمات الإقليم وسرعة استجابتهم لعقد الجلسة الطارئة لإيجاد حلول عاجلة لاحتواء الأزمة.

وعبرت عن قلق السودان حيال الأحداث الأخيرة بين فصائل الحركة الشعبية في المعارضة، مشددة على خطورتها وضرورة إيجاد حلول ودية لما لها من آثار خطيرة على سلام واستقرار شعب جنوب السودان.

ودعت جميع الأطراف إلى اللجوء إلى السبل السلمية لإيجاد حلول لخلافاتهم دون جر البلاد إلى حرب أهلية أخرى لا تخدم مصلحة أي من الأطراف، مؤكدة دعم السودان غير المحدود بصفته رئيساً للإيجاد لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة لحل النزاع في جنوب السودان.

وذكرت أن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، سيقوم بزيارة جوبا في الأيام المقبلة للتباحث مع قادة جمهورية جنوب السودان حول كيفية احتواء الأزمة وتعزيز الثقة بين أطراف السلام وتنفيذ بنود اتفاقية السلام المنشطة.

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مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان السودان فصائل الحركة الشعبية

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