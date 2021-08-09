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وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى رد فعل حازم للنتائج القاتمة لتقرير الأمم المتحدة للمناخ

04:19 م الإثنين 09 أغسطس 2021
وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى رد فعل حازم للنتائج القاتمة لتقرير الأمم المتحدة للمناخ

وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن العالم "يرى (بالفعل) الآثار الضارة" المترتبة على تغير المناخ في الحياة اليومية، حيث دعا إلى رد فعل حازم للنتائج القاتمة الخاصة بتقرير رئيسي بشأن المناخ، صدر اليوم الاثنين عن الأمم المتحدة.

وقال بلينكين في بيان له: "يخلص التقرير إلى أننا نقترب بالفعل من عالم أكثر دفئا بواقع 5ر1 درجة مئوية، وتتسبب الانبعاثات اليومية في زيادة احتمالات عدم تجنب أسوأ الآثار المترتبة على تغير المناخ".

وأضاف: "لذلك فإنه من الضروري أن تقوم جميع الدول - ولا سيما الاقتصادات الكبرى - بدورها خلال هذا العقد الحاسم من عشرينيات القرن الحالي، لوضع العالم على مسار للإبقاء على حد ارتفاع الحرارة بواقع 5ر1 درجة مئوية في المتناول."

وخلص البيان إلى أنه "لا يمكننا تأخير التحرك المناخي الطموح أكثر من ذلك".

أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي الأمم المتحدة تغير المناخ

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