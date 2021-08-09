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كوريا الجنوبية تستعد للبدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" سبتمبر المقبل

03:54 م الإثنين 09 أغسطس 2021
كوريا الجنوبية تستعد للبدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" سبتمبر المقبل

لقاح سبوتنيك لايت

سول - أ ش أ

أعلنت كوريا الجنوبية أنها تستعد للبدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.

وذكرت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الاثنين، أن خبراء التكنولوجيا التابعين لصندوق الاستثمار المباشر الروسي قاموا بزيارة إلى منشأة الإنتاج التابعة لشركة "برستيج بيوفارما" الكورية الجنوبية لاستكمال نقل التكنولوجيا الضرورية لإنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي.

ومن جهته، أشار ممثل الشركة الكورية إلى أنه إذا طلبت الحكومة بيانات عن فعالية وسلامة اللقاح، فإن الشركة المصنعة للأدوية ستكون قادرة على توفيرها دون صعوبة.

ويتعاون الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع أكثر من 14 دولة في إنتاج اللقاحات في الخارج، بما في ذلك في الهند والصين والبرازيل والمكسيك ومصر وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وكازاخستان وبيلاروس وصربيا وتركيا وفيتنام.

ومنحت 69 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي حوالي نصف سكان العالم، موافقتها على استخدام اللقاح الروسي على أراضيها، فيما بدأت عمليات التطعيم بـ"سبوتنيك-V" في أكثر من 50 دولة في 4 قارات.

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لقاح سبوتنيك لايت كوريا الجنوبية سول فيروس كورونا

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