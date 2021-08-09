Masrawy logo white

السلطات النيجيرية تطلق سراح زعيمة يهودية في البلاد بعد شهر من السجن

03:09 م الإثنين 09 أغسطس 2021
السلطات النيجيرية تطلق سراح زعيمة يهودية في البلاد بعد شهر من السجن

نيجيريا

ابوجا- (بي بي سي):

أطلق اليوم الإثنين سراح زعيمة يهودية في نيجيريا، بعد اعتقالها بصحبة ثلاثة زوار من إسرائيل، وسجنها لمدة شهر من دون توجيه تهمة إليها.

وتشتبه السلطات في نيجيريا بأن الزوار الإسرائيليين تربطهم صلات بجماعة انفصالية، كانت عبرت عن ترحيبها بوصولهم إلى نيجيريا.

والحركة الانفصالية تعرف باسم "إيبوب" أو"السكان الأصليون في بيافرا"، وتعتبرها السلطات النيجيرية جماعة إرهابية. وتسعى"إيبوب" إلى إعادة إنشاء دولة بيافرا المستقلة في جنوب شرق البلاد.

وأطلق سراح ليزبن آغا، وهي زعيمة الطائفة اليهودية في منطقة أوجيدي وتنمي إلى جماعة الإغبو العرقية، بعد مناشدات عديدة، شاركت بها دولة أفريقية أخرى.

ويشكل اليهود الممارسون نسبة صغيرة من الإيغبو، وهي إحدى أكبر المجموعات العرقية في نيجيريا متعددة الأعراق.

وبحسب عائلة آغا، فعلاقتها بالأشخاص الثلاثة أنها كانت تساعدهم في تصوير جزء من فيلم وثائقي يتعلق بمنطقة أوجيدي.

هذا المحتوى من

نيجيريا اطلاق سراح زعيمة يهودية السجن إسرائيل

الخبر التالى:

هل تعيد ألمانيا قوّاتها إلى أفغانستان؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
65

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

402

متعافون اليوم

284706

إجمالي الإصابات

16575

إجمالي الوفيات

233227

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا