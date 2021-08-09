خلال 3 أيام فقط.. مقتل 27 طفلا على الأقل في أفغانستان

وكالات:

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم الاثنين إن 27 طفلا على الأقل قتلوا وأصيب 136 فيثلاثة أقاليم في أفغانستان خلال الأيام الثلاثة الماضية مع تصاعد العنف هنا، حسبما نقلت روسيا اليوم الاخبارية.

وقال إرفيه لودوفيك دي ليس ممثل يونيسف في أفغانستان في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني "يونيسف مصدومة من التصعيد السريع للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في أفغانستان الأعمال الوحشية تتزايد يوما بعد يوم".

وسُجلت الوفيات والإصابات في أقاليم قندهار وخوست وبكتيا.