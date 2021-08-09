Masrawy logo white

خلال 3 أيام فقط.. مقتل 27 طفلا على الأقل في أفغانستان

02:23 م الإثنين 09 أغسطس 2021
خلال 3 أيام فقط.. مقتل 27 طفلا على الأقل في أفغانستان

أطفال يمرحون في أفغانستان

وكالات:

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم الاثنين إن 27 طفلا على الأقل قتلوا وأصيب 136 فيثلاثة أقاليم في أفغانستان خلال الأيام الثلاثة الماضية مع تصاعد العنف هنا، حسبما نقلت روسيا اليوم الاخبارية.

وقال إرفيه لودوفيك دي ليس ممثل يونيسف في أفغانستان في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني "يونيسف مصدومة من التصعيد السريع للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في أفغانستان الأعمال الوحشية تتزايد يوما بعد يوم".

وسُجلت الوفيات والإصابات في أقاليم قندهار وخوست وبكتيا.

يونيسف أفغانستان منظمة الأمم المتحدة للطفولة الحرب في أفغانستان

الخبر التالى:

دعم فلسطيني فوري وعاجل إلى تونس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
65

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

402

متعافون اليوم

284706

إجمالي الإصابات

16575

إجمالي الوفيات

233227

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا