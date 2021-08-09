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اغتيال كاهن في غرب فرنسا

02:13 م الإثنين 09 أغسطس 2021
اغتيال كاهن في غرب فرنسا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين

باريس- (أ ف ب):

وقع كاهن في غرب فرنسا ضحية لعملية "اغتيال" صباح اليوم الاثنين، كما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين على تويتر "مقدما كل الدعم للكاثوليك".

وقال مصدر مقرب مطّلع "سلّم رجل نفسه منتصف الصباح إلى لواء الدرك التابع لمورتانيه-سور-سافر وقال إنه قتل رجل دين". وذكر المصدر أن الرجل وُضِع في السابق تحت إشراف قضائي في إطار التحقيق في حريق كاتدرائية نانت في يوليو 2020.

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وزير الداخلية جيرالد دارمانين فرنسا اغتيال كاهن

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