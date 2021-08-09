اغتيال كاهن في غرب فرنسا

باريس- (أ ف ب):

وقع كاهن في غرب فرنسا ضحية لعملية "اغتيال" صباح اليوم الاثنين، كما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين على تويتر "مقدما كل الدعم للكاثوليك".

وقال مصدر مقرب مطّلع "سلّم رجل نفسه منتصف الصباح إلى لواء الدرك التابع لمورتانيه-سور-سافر وقال إنه قتل رجل دين". وذكر المصدر أن الرجل وُضِع في السابق تحت إشراف قضائي في إطار التحقيق في حريق كاتدرائية نانت في يوليو 2020.