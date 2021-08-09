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إيران: أكثر من 40 ألف إصابة و588 وفاة جديدة بكورونا

01:57 م الإثنين 09 أغسطس 2021
إيران: أكثر من 40 ألف إصابة و588 وفاة جديدة بكورونا

كورونا في إيران

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي في إيران اليوم الاثنين عن تسجيل 40808 إصابات بفيروس كورونا و588 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد اللقاحات الواقية من مرض "كوفيد-19" التي تم تطعيمها لحد الآن تجاوزت 16 مليونا و 148 ألف جرعة.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن إصابات كورونا في البلاد بلغت 94603، مضيفا أن 3565575 شخصا تم شفاؤهم من المرض وغادروا المستشفيات.

وكشف البيان أيضا أن 6561 مريضا بـ "كوفيد-19" تتم رعايتهم في الوقت الحالي في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

إيران وزارة الصحة الايرانية فيروس كورونا التعليم الطبي في إيران

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16575

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