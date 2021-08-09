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طالبان تختطف صحفيا ومراسلا في أفغانستان

12:39 م الإثنين 09 أغسطس 2021
طالبان تختطف صحفيا ومراسلا في أفغانستان

حركة طالبان

كابول - أ ش أ

اختطف مقاتلو طالبان في منطقة نوى بإقليم هلمند، رئيس تحرير محطة الإذاعة المحلية "بووست" الصحفي، نعمة الله هيمات ومراسل قناة جرجخت التليفزيونية ومقرها ولاية خوست.

ونقلت وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية عن المسؤول الإقليمي للولاية، أبو السامي غيراتمال ، قوله إن هيمات اخُتطف من منزله في منطقة نوى اليوم الاثنين.

وطالب غيرتمال، حركة طالبان بالالتزام بالوعد الذي قطعته مع وسائل الإعلام في أفغانستان وإطلاق سراح الصحفي في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن طالبان تسيطر الآن على جميع مقاطعات ولاية هلمند وتقاتل قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في عاصمة الإقليم ، لاشكارجاه.

وفي الوقت ذاته، قتل طوفان عمري، رئيس تحرير محطة إذاعة بكتيا جاجو ومقرها ولاية باكتيا في منطقة ديه سابز في كابول أمس الأحد.

ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن حادثة القتل حتى الآن.

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حركة طالبان أفغانستان ولاية خوست إطلاق سراح صحفي

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