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الكويت ترسل فريق إطفاء إلى تركيا للمساعدة في إخماد الحرائق

12:29 م الإثنين 09 أغسطس 2021
الكويت ترسل فريق إطفاء إلى تركيا للمساعدة في إخماد الحرائق

حرائق تركيا

وكالات:

أرسلت الكويت إلى تركيا فريق إطفاء لمكافحة الحرائق والإنقاذ، للمشاركة في إخماد حرائق الغابات التي طالت عدة ولايات تركية، حسبما نقلت وكالة الاناضول التركية.

ووفق بيان مقتضب للسفارة الكويتية لدى أنقرة: "وصل فريق من 41 رجل إطفاء برتبة ضباط من الكويت إلى مقاطعة دالامان التابعة لولاية موغلا (جنوب غرب البلاد)، من أجل المساعدة في إخماد الحرائق".

وفي وقت سابق أفاد بيان لقوة الإطفاء الكويتية، على "تويتر"، بـ"تجهيز فرقة للمشاركة في إطفاء الحرائق المندلعة في غابات تركيا، بناء على تعليمات أصدرها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح".

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات بجنوب وجنوب غرب تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وقد أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو الماضي، فيما تمكنت السلطات من إخماد جزء منها.

حرائق تركيا الكويت تركيا فرق إطفاء

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