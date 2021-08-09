التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه خميس مشيط، جنوب غرب المملكة.

وقال التحالف ، في بيان صحفي اليوم ، إن "ميليشيا الحوثي تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

وأضاف التحالف: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وكان التحالف قد أسقط يوم الخميس الماضي مسيّرة مفخخة باتجاه خميس مشيط بواسطة الدفاعات الجوية.

وأفاد التحالف الأسبوع الماضي بإحباط محاولة هجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة.