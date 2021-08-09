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الأمم المتحدة: الحرارة سترتفع 1,5 درجة مئوية قبل عشر سنوات مما كان متوقعا

11:29 ص الإثنين 09 أغسطس 2021
الأمم المتحدة: الحرارة سترتفع 1,5 درجة مئوية قبل عشر سنوات مما كان متوقعا

الأمم المتحدة

نيويورك- (أ ف ب):

يتوقع أن يصل الاحترار العالمي إلى 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية قرابة العام 2030، أي قبل عشر سنوات من آخر التقديرات الذي وضعت قبل ثلاث سنوات، وفقا للتقرير الجديد الصادر عن خبراء المناخ في الأمم المتحدة.

وسيستمر الارتفاع في درجات الحرارة بعد ذلك في تجاوز هذه العتبة، أحد البنود الرئيسية لاتفاق باريس، بحلول العام 2050، حتى لو تمكن العالم من الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة، وفق تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

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الأمم المتحدة الاحترار العالمي الثورة الصناعية اتفاق باريس

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