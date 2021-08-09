الصين تعارض تدخل الولايات المتحدة في شؤون هونج كونج

بكين- (أ ش أ):

أكد مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني، معارضته الشديدة وإدانته القوية، للتدخل الأمريكي في شؤون هونج كونج، مشيرا إلى أن شؤون هونج كونج هي شؤون داخلية للصين، وذلك ردا على مذكرة متعلقة بهونغ كونغ أصدرتها الحكومة الأمريكية.

وذكر المكتب - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية اليوم الاثنين -" أن رغبة الولايات المتحدة في الوقوف مع السكان في هونج كونج، تعد مساندة للقوى المناهضة للصين والتي تسعى إلى إثارة الفوضى في هونج كونج ، مضيفا أن الحكومة الأمريكية رغبت في إعادة خلق الاضطرابات في هونج كونج أملا في أن تعمل القوى المناهضة للصين في هونج كونج لصالحها".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قرر يوم الخميس الماضي، تقديم لجوء مؤقت لمواطني هونج كونج الذين يواجهون «تآكل حقوقهم وحرياتهم» في المدينة بسبب الصين، -حسب قوله- وهي خطوة من شأنها تصعيد التوتر بين واشنطن وبكين.