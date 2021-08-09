مدينة ناجازاكي اليابانية تحيي ذكرى إسقاط القنبلة الذرية عليها قبل 76 عاما

طوكيو- (د ب أ):

أحيت مدينة ناجازاكي اليابانية، اليوم الاثنين، ذكرى ضحايا إسقاط القنبلة الذرية عليها قبل 76 عاما، في نهاية الحرب العالمية الثانية، مع إطلاق دعوة لإلغاء جميع الأسلحة النووية.

وأشار عمدة ناجازاكي، توميسا تاوي، إلى الخطر المتزايد بسبب سباق التسلح النووي الجديد، في تصريحات له أثناء حفل تأبين الضحايا.

وقال إن اليابان يجب أن تقدم المزيد من أجل ضمان عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وذلك باعتبارها الدولة الوحيدة حتى الآن التي تُعتبر ضحية لاستخدام القنابل الذرية في الحرب.

ودعا الحكومة اليابانية مجددا للانضمام إلى معاهدة الأمم المتحدة لعام 2017 لحظر الأسلحة النووية.

وفي أثناء المراسم، تم الوقوف دقيقة صمت في الساعة 1102 صباحا (0202 بتوقيت جرينتش)، وهو التوقيت الذي انفجرت به القنبلة الذرية "فات مان" التي ألقتها الولايات المتحدة على ناجازاكي في 9 أغسطس من عام 1945.

وفي ناجازاكي فقط، قُتل نحو 70 ألف شخص بسبب التأثير المباشر للقنبلة، فيما أصيب 75 ألفا آخرين.