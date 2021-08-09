متهمة حاكم نيويورك بالتحرش الجنسي تتحدث علنا لأول مرة وتطالب بمساءلته

نيويورك- (د ب أ):

تحدثت علنا للمرة الأولى السيدة الأمريكية التي تقدمت بشكوى جنائية ضد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو المحاصر باتهامات التحرش الجنسي، أمس الأحد، داعية إلى "محاسبته".

وتبدأ شرطة مقاطعة ألباني الأمريكية، تحقيقا جنائيا ضد كومو بعد تلقيها شكوى ضده.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تحدثت بريتاني كوميسو، التي كانت تعرف سابقا بأنها "المساعد التنفيذي رقم واحد"، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" التليفزيونية الأمريكية، والتي تضمنت مقطعا مصورا قصيرا للمقابلة مع الشبكة وصحيفة "تايمز يونيون" اليومية الأمريكية.

وقالت كوميسو، في مقطع مصور لمقابلة بثها برنامج "سي بي إس هذا الصباح" اليوم الأحد إن "ما فعله بي كان جريمة". وقالت إن "الحاكم يجب أن تتم محاسبته"، مضيفة أنه "انتهك القانون".

وكوميسو هي أول من تقدمت بشكوى جنائية ضد كومو إلى مكتب عمدة مقاطعة ألباني.

وكوميسو هي واحدة من 11 سيدة كانت اتهاماتهن لكومو بالتحرش الجنسي، ضمن تقرير مفصل للمدعية العامة في نيويورك ليتسيا جيمس الأسبوع الماضي.

وقالت ليتسيا جيمس إن كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء ما أدى إلى خلق "مناخ من الخوف" في مكتبه وخرق القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.

من ناحية أخرى، دعا ديمقراطيون بدءا من الرئيس جو بايدن إلى نواب محليين، كومو إلى تقديم استقالته.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة القضائية بالجمعية التشريعية للولاية اجتماعا اليوم الإثنين لتحديد الخطوات التالية في تحقيقها لعزل الحاكم.

وينفي كومو بشكل قاطع لمس أي واحدة بشكل غير مناسب، على الرغم من أنه اعتذر عن أفعال، وصفها بأنها تجعل السيدات لا تشعر بالارتياح.​